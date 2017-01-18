美擬增兵部署東亞 軍事專家：第2艘航母駐關島

美國航空母艦「卡爾文森號」。 （法新社資料照）

2017-01-18 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國最近加強全球軍力部署，對亞太地區更是動作頻頻。據外媒報導，美國準總統川普（Donald Trump）的一名顧問透露，目前川普團隊正在擬定向東亞地區增兵的計畫，新政府將增派一艘航空母艦，目的就是在制衡中國。

據《路透》報導，川普團隊一名匿名顧問表示，現在新政府正在制定東亞大規模增兵的計劃，其中內容包括：增加海軍兵力、在澳洲和日本擴建或新增基地、在南韓部署空中遠程攻擊武器，以及強化反導彈系統。

川普在競選期間多次表示，將美國軍艦數量從目前的274艘增加到350艘，但尚未提出這項計畫的資金來源。

據中國《央視》報導，中國軍事專家杜文龍表示，前幾年美國決定投入128億美元擴建關島基地，最重要的工程就是擴建航空母艦碼頭，使其不僅可以停泊航母，還可以停泊大型兩棲攻擊艦。若關島成為美國航母基地，可以和橫須賀美軍基地相互呼應，保證美國雙航母戰鬥群在亞太地區常態化駐守。