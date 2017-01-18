| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美擬增兵部署東亞 軍事專家：第2艘航母駐關島

美國航空母艦「卡爾文森號」。 （法新社資料照）

2017-01-18  11:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國最近加強全球軍力部署，對亞太地區更是動作頻頻。據外媒報導，美國準總統川普（Donald Trump）的一名顧問透露，目前川普團隊正在擬定向東亞地區增兵的計畫，新政府將增派一艘航空母艦，目的就是在制衡中國。

據《路透》報導，川普團隊一名匿名顧問表示，現在新政府正在制定東亞大規模增兵的計劃，其中內容包括：增加海軍兵力、在澳洲和日本擴建或新增基地、在南韓部署空中遠程攻擊武器，以及強化反導彈系統。

川普在競選期間多次表示，將美國軍艦數量從目前的274艘增加到350艘，但尚未提出這項計畫的資金來源。

據中國《央視》報導，中國軍事專家杜文龍表示，前幾年美國決定投入128億美元擴建關島基地，最重要的工程就是擴建航空母艦碼頭，使其不僅可以停泊航母，還可以停泊大型兩棲攻擊艦。若關島成為美國航母基地，可以和橫須賀美軍基地相互呼應，保證美國雙航母戰鬥群在亞太地區常態化駐守。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 美軍 航空母艦
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：美擬增兵部署東亞 軍事專家：第2艘航母駐關島


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.