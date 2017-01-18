廣邀投資卻關閉市場 習近平被封「世界最強乞丐」
2017-01-18 10:55
習近平於「世界經濟論壇」（WEF）演說中表示，中國無意透過人民幣貶值提升貿易競爭力，更不會主動打貨幣戰，（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）已在週二展開，中國國家主席習近平受邀進行開幕演說，但在此之前，商業雜誌《富比世》（Forbes）發布一篇專文，形容習近平是「世界最強乞丐。」
《富比世》近日一篇專文指出，習近平是首位於WEF演講的中國領導人，中國媒體表示，習在演說中會強調對於全球化的期待。但文中認為，這個訊息很難被外界接受，因為中國正在封鎖他們的市場、限制境外資本流動，與世界脫軌，直言「習近平會乞求國外投資，因為中國需要資金」。
報導中引述中國《人民日報》，提到習近平將會展現出信心、開放、負責且正面的態度，向世界傳達中國的聲音。但內文中寫到，習近平或許會有信心、負責且正面，但在「開放」上則不敢苟同，因為中國正在以提高補助、不必要地加強中國網路安全法規，還有對跨國公司的歧視性起訴來關閉中國經濟。
習近平在演說中表示，經濟全球化是雙面刃，雖確實帶來問題，但也不該一棍打死。保護主義則像把自己關進黑屋子，看似躲過風雨，卻也隔絕了陽光和空氣，無法解決問題。他強調，中國的大門對世界始終是打開的，希望各國也能對中國投資者公平地敞開門，中國也無意透過人民幣貶值提升貿易競爭力，更不會主動打貨幣戰。
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