服役期間洩密給維基解密 變性人獲歐巴馬特赦

曼寧是變性女子，被關進全是男生的監獄，曾兩度自殺未果；美國總統歐巴馬決定特赦曼寧，她將於今年5月17日重獲自由。（路透）

2017-01-18 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕在總統任期最後倒數幾天，美國總統歐巴馬（Barack Obama）決定，大幅縮減一名前美國士兵變性人曼寧（Chelsea Manning）的刑期，其在服役期間曾將機密檔案洩密給維基解密（WikiLeaks），而遭判刑35年。

綜合外媒報導，2009年，曼寧在派駐伊拉克期間下載了多達75萬筆機密擋案給維基解密，隔年遭到逮捕，並於2013年被美國軍事法庭判處35年有期徒刑，她是變性女子，但仍被關進全是男生的監獄，曾兩度自殺未果；美國總統歐巴馬在美國時間17日批准了曼寧的特赦決定，她將於今年5月17日重獲自由。

不過另一位重大洩密者，前美國中央情報局職員史諾登（Edward Snowden）則不在特赦名單中，白宮發言人表示，曼寧有受到正常司法程序的審判，本身也對自己行為懺悔，而史諾登從不認錯，還逃亡他國，因此歐巴馬政府不會特赦史諾登。

除曼寧外，歐巴馬同時減輕了其他208名囚犯的刑期，並赦免了64名囚犯，主要是毒品犯罪者；至此，歐巴馬在8年的任期內一共為1385名囚犯減刑，赦免212名囚犯，但離他在2014年所承諾的在任內會特赦1萬名囚犯還有一段距離。