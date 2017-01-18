星裝甲車歌提台灣 中國網友崩潰：請重唱

中國網友提醒新加坡，「看來你們對『一個中國』的力量還是一無所知啊，唱的再好又有甚麼用，請重唱。」（圖擷取自中國微博）

2017-01-18 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕日前新加坡裝甲車遭香港政府扣留，一名新加坡人為此創作了一首歌「歸還我的裝甲車（Give me back my Terrex chia）」，其中歌詞提到「好兄弟，我們一直一直都在中華民國練兵，不行啊，別這麼做，我們還要去紮營訓練，為啥你要從我這拿走不是你的東西？」最近這首歌在中國網路流傳，中國網友看過影片後提醒新加坡，「看來你們對『一個中國』的力量還是一無所知啊，唱的再好又有甚麼用，請重唱。」

日前新加坡49歲的Alvin Oon創作了這首歌曲，想藉這首原創歌曲嘗試緩解緊張局勢，以方言、新加坡式英語的歌詞，搭配舊式方言歌曲旋律，相當幽默。歌曲內容提到，「Why you take my Terrex Chia（為何你要拿走我的裝甲車）」、「A-neh kuan buay sai mah（這樣不行嘛）」、「cannot suka suka take from me（不可以喜歡就拿走）」等。

許多中國網友批評，「憑本事扣的，為什麼要還」、「是啊，中華民國，那就管中華民國要去」、「就憑你把中國台灣說成中華民國，說明你還不懂真正的力量」等。但也有網友認為是中國的錯，「請香港特別行政區立即歸還新加坡的裝甲車，看到別人東西好就強行搶劫，真是給祖國丟人！丟人丟到國外去了！身為中國人，我臉上都無光！」

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