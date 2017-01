星裝甲車歌提台灣 中國網友崩潰：請重唱

中國網友提醒新加坡,「看來你們對『一個中國』的力量還是一無所知啊,唱的再好又有甚麼用,請重唱。」(圖擷取自中國微博)

2017-01-18 10:17

〔即時新聞/綜合報導〕日前新加坡裝甲車遭香港政府扣留,一名新加坡人為此創作了一首歌「歸還我的裝甲車(Give me back my Terrex chia)」,其中歌詞提到「好兄弟,我們一直一直都在中華民國練兵,不行啊,別這麼做,我們還要去紮營訓練,為啥你要從我這拿走不是你的東西?」最近這首歌在中國網路流傳,中國網友看過影片後提醒新加坡,「看來你們對『一個中國』的力量還是一無所知啊,唱的再好又有甚麼用,請重唱。」

日前新加坡49歲的Alvin Oon創作了這首歌曲,想藉這首原創歌曲嘗試緩解緊張局勢,以方言、新加坡式英語的歌詞,搭配舊式方言歌曲旋律,相當幽默。歌曲內容提到,「Why you take my Terrex Chia(為何你要拿走我的裝甲車)」、「A-neh kuan buay sai mah(這樣不行嘛)」、「cannot suka suka take from me(不可以喜歡就拿走)」等。

許多中國網友批評,「憑本事扣的,為什麼要還」、「是啊,中華民國,那就管中華民國要去」、「就憑你把中國台灣說成中華民國,說明你還不懂真正的力量」等。但也有網友認為是中國的錯,「請香港特別行政區立即歸還新加坡的裝甲車,看到別人東西好就強行搶劫,真是給祖國丟人!丟人丟到國外去了!身為中國人,我臉上都無光!」

