| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

星裝甲車歌提台灣 中國網友崩潰：請重唱

中國網友提醒新加坡，「看來你們對『一個中國』的力量還是一無所知啊，唱的再好又有甚麼用，請重唱。」（圖擷取自中國微博）

2017-01-18  10:17

〔即時新聞／綜合報導〕日前新加坡裝甲車遭香港政府扣留，一名新加坡人為此創作了一首歌「歸還我的裝甲車（Give me back my Terrex chia）」，其中歌詞提到「好兄弟，我們一直一直都在中華民國練兵，不行啊，別這麼做，我們還要去紮營訓練，為啥你要從我這拿走不是你的東西？」最近這首歌在中國網路流傳，中國網友看過影片後提醒新加坡，「看來你們對『一個中國』的力量還是一無所知啊，唱的再好又有甚麼用，請重唱。」

日前新加坡49歲的Alvin Oon創作了這首歌曲，想藉這首原創歌曲嘗試緩解緊張局勢，以方言、新加坡式英語的歌詞，搭配舊式方言歌曲旋律，相當幽默。歌曲內容提到，「Why you take my Terrex Chia（為何你要拿走我的裝甲車）」、「A-neh kuan buay sai mah（這樣不行嘛）」、「cannot suka suka take from me（不可以喜歡就拿走）」等。

許多中國網友批評，「憑本事扣的，為什麼要還」、「是啊，中華民國，那就管中華民國要去」、「就憑你把中國台灣說成中華民國，說明你還不懂真正的力量」等。但也有網友認為是中國的錯，「請香港特別行政區立即歸還新加坡的裝甲車，看到別人東西好就強行搶劫，真是給祖國丟人！丟人丟到國外去了！身為中國人，我臉上都無光！」

相關影片請見：

廣告
  • 日前新加坡裝甲車遭香港政府扣留，一名新加坡人為此創作了一首歌「歸還我的裝甲車（Give me back my Terrex chia）」。（圖擷取自YouTube）

    日前新加坡裝甲車遭香港政府扣留，一名新加坡人為此創作了一首歌「歸還我的裝甲車（Give me back my Terrex chia）」。（圖擷取自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 新加坡 裝甲車 香港
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：星裝甲車歌提台灣 中國網友崩潰：請重唱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.