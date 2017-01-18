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強國人考試作弊 「小抄」長達3.6公尺

俄國大學生製作「小抄」長達12.1英尺，教授看了超傻眼。（取自《每日郵報》）

2017-01-18  08:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯沃羅涅日國立大學1名學生，為了考試求得好成績，竟花了1週時間製作「小抄」，但還沒上場就被舉發，教授看了超傻眼，因為該生竟在壁紙上，洋洋灑灑寫了長達12.1英尺（約3.68公尺）長的「小抄」，眾人不解，這樣的作弊方式，如何能逃過監考老師的眼。

《每日郵報》報導，被檢舉意圖作弊的大學生，準備核物理考試，將老師預測可能會出的35題的答案寫在壁紙上，教授攤開壁紙捲，看到密密麻麻的詳細答案，一臉錯愕，這張驚人之作被PO上網，隨即被廣泛轉貼。

俄國大學生製作「小抄」長達12.1英尺。（取自《每日郵報》）

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