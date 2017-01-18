日本明仁天皇退位時間 考慮在85歲生日當天

2017-01-18 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇打算生前退位，日本政府積極討論相關的法律及時間點，據報導，日本政府正在研究新方案，就是在2018年（平成30年）12月23日天皇生日當天退位；皇太子則在當天或是翌日繼位，2019年元旦起就採用新年號。

《共同社》報導，日本政府並未證實該項考慮方案，但宮內廳次長西村泰彥曾在記者會中提出含糊的語句，表示2019年元旦會與宮中祭祀和國事行為「新年祝賀儀式」重合；「設定讓位（退位）或即位的相關儀式很難」等。

不過，由於天皇去年8月就提及「平成30年」，再加上需要相當時間籌備，所以這個時間點目前最被看好，目前意見最分歧的部分是，新天皇繼任的儀式及新年號啟用的時間，還沒有接近一致性的看法。