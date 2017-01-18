| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 國際

日本明仁天皇退位時間 考慮在85歲生日當天

2017-01-18  07:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇打算生前退位，日本政府積極討論相關的法律及時間點，據報導，日本政府正在研究新方案，就是在2018年（平成30年）12月23日天皇生日當天退位；皇太子則在當天或是翌日繼位，2019年元旦起就採用新年號。

《共同社》報導，日本政府並未證實該項考慮方案，但宮內廳次長西村泰彥曾在記者會中提出含糊的語句，表示2019年元旦會與宮中祭祀和國事行為「新年祝賀儀式」重合；「設定讓位（退位）或即位的相關儀式很難」等。

不過，由於天皇去年8月就提及「平成30年」，再加上需要相當時間籌備，所以這個時間點目前最被看好，目前意見最分歧的部分是，新天皇繼任的儀式及新年號啟用的時間，還沒有接近一致性的看法。

廣告
  • 日本明仁天皇。（圖擷取自網路）

    日本明仁天皇。（圖擷取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：日本明仁天皇退位時間 考慮在85歲生日當天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.