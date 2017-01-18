這小狗超幸運！誤吞20公分長菜刀還能活下來

2017-01-18 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭格拉斯哥市的一隻12週大的小狗Macie，把廚房的菜刀當成玩具，一口吞下，結果身體很不舒服，發出怪聲，主人不知道牠怎麼了，趕緊急送醫救治，醫生開刀把這菜刀取出來，已經脫險。

《BBC》報導，Macie被送到寵物醫院時，鼻子已經出血，情況危急，醫生用X光照射的結果，竟然發現牠的肚子裡有一把長 20公分左右的刀子，嚇了一大跳。