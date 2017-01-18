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義大利塔加尼 當選歐洲議會議長

2017-01-18  05:44

〔中央社〕官員表示，義大利中間偏右政界人士塔加尼（Antonio Tajani）今天在最後一輪投票中，當選歐洲議會議長。

法新社報導，即將卸任議長舒爾茲（Martin Schulz）表示，義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berluscon）的盟友塔加尼獲得351票，他的對手社會黨皮特拉（Gianni Pittella）獲得282票

舒爾茲與塔加尼握手，並向他道賀。

歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）推崇歐洲議會議長的重要性，因為在歐洲聯盟面臨危機之際，歐洲議會是歐盟唯一的民選機構。

圖斯克表示：「我向下任歐洲議會議長塔加尼道賀，並期待合作。團結強大的歐盟，需要具有建設性且有效率的歐洲議會。」

來自德國的舒爾茲在位5年期間，讓議長這個角色的權力與地位達到前所未見的高峰。舒爾茲卸任後，將重返德國政壇。

歐洲議會是歐盟唯一的直選機構。預期新任議長兩年之內，將領導歐盟對英國脫歐協議作出最後拍板。

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