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南韓親信門核心人物對簿公堂 互相推責

2017-01-18  02:52

〔中央社〕韓聯社報導，南韓親信門主犯崔順實及其姨侄女張某同庭受審首日便各執一詞互相推諉罪行，前文體部次官金鐘則稱總統府和三星高層直接溝通私相授受，自己並未索捐。

首爾中央地法刑事合議22庭今天首次開庭審理上述三人，崔順實的律師稱，崔氏只在張某設立韓國冬季體育英才中心的過程中提供了建議，張某才是英才中心的實際負責人，崔氏並未與張某共謀介入濫權逼捐。

崔氏方面還稱，只是拜託金鐘幫忙尋找英才中心的贊助商，並未點名要求向三星拉贊助。

然而，張某對親信門檢察組提出的指控供認不諱，即承認與崔氏共謀向三星和韓國旅遊公社旗下GKL公司逼捐。金鐘方面則指出，檢察組已將三星贊助16億韓元視為對總統行賄，否認了一切指控。

三星方面負責體育事業的第一企劃公司社長金載烈及常務董事李某將於25日出席第二場庭審作證。

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