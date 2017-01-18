南韓總統重申配合調查 抗議輿論審判
2017-01-18 02:44
〔中央社〕韓聯社報導，南韓親信門獨立檢察組今天表示，對朴槿惠總統的當面調查不能晚於2月上旬，朴槿惠方面今天接受韓聯社電話採訪時回應稱，將在接到調查通知後與獨檢組協調日程。
朴槿惠曾於1日澄清稱，收受三星賄賂的說法純屬構陷。
獨檢組提請批捕三星李在鎔時表示，朴槿惠與崔順實共用經濟利益。朴槿惠方面就此反駁稱，此說違反無罪推定原則，有輿論審判的意味。
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