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大陸單車共享用後亂停 市容亂糟糟

2017-01-18  00:38

〔中央社〕媒體報導，中國大陸南方的深圳市街道上，出現許多堆積如山、逾500輛遭人棄置的自行車，這些自行車來自大陸新興的單車共享企業。

法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，照片顯示，隨意亂丟的自行車堆了幾乎3公尺高，車子把手、車籃以及車子其他部分則散落地面。

大陸城市街道上近年處處可見五顏六色的自行車，使用者透過智慧型手機APP就可租用，使用後可自行選擇停放點。

共享經濟正在中國大陸興起，其中共乘和共享空間服務（Airbnb）日漸普遍。

新技術公司例如共享單車平台（Ofo）和「摩拜單車」（Mobike），以及它們的競爭對手，近來在爭奪使用者和獲利方面展開割喉戰。

不過，當使用者隨意棄置自行車時，問題開始出現。

一名住在出現成堆棄置自行車附近的民眾告訴「南方都市報」（Southern Metropolis Daily）：「最近有些人真的很糟糕。」

「他們用完（自行車）後，因為已經付了錢，就隨便亂放。」

他說，過去幾天，他看到有些人把車丟在路旁前，先把車子給拆了。

當地居民告訴南方都市報，過去一週以來，自行車堆積如山，不是被粗心的使用者隨便亂停，就是被試著整理巷弄和人行道的地方保安人員堆放起來。

深圳市人民代表大會一名代表說，為了改善交通條件和安全標準，深圳市需要加強監管激增的單車共享行業，尤其是中小學生也經常使用共享單車服務。

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