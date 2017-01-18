為「博眼球」 強國男直播酒駕寶馬撞牆

2017-01-18 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕網路直播在中國盛行，各種奇葩的直播方式頻傳，令人瞠目結舌。在湖南就有一名男子為「博眼球」，日前竟直播酒駕寶馬撞牆，引發中國網友熱議，其直播平台最終也遭到封鎖。

綜合媒體報導，這名男子進入名為「湖南超跑協會會長」的直播間，稱自己當時在長沙一家酒吧飲酒，翌日凌晨與友人一同離去。而這名男子當時明顯帶有酒意，邀請友人上車遭拒，便獨自上車，還要求友人替他錄影直播。男子隨後大力踩下油門，並在牆壁上撞出一個大洞。

當時有超過2萬名中國網友正在收看直播，在撞牆後瞬間黑屏，不過仍可見網友的回應，紛紛洗版稱，「真撞了」、「刷存在感」、「GG」。

報導指出，男子所駕駛的寶馬為向友人所借，而車主隨後還叫來多名壯漢，要求男子作出賠償；而這名男子酒駕情況屬實，其直播平台已遭封鎖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆