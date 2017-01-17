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選不選南韓總統？ 潘基文：參選是命運

前聯合國秘書長潘基文說，如果說參選總統是命中注定，「那就看做是命運吧」。（路透）

2017-01-17  23:08

〔即時新聞／綜合報導〕前聯合國秘書長潘基文日前已回到南韓，對於是否參選下任總統，他16日與記者餐敘時表示，如果說參選總統是命中注定，「那就看做是命運吧」。

南韓《朝鮮日報》報導，潘基文16日結束慶尚南道和釜山的行程後，與隨行記者共享啤酒和炸雞，期間談到是否參選下任總統，潘基文說，「朴槿惠總統遭到彈劾之後（除共同民主黨前黨魁文在寅以外的有力的總統候選人）就只有我，（參選總統）成了剎不住車的事」。

潘基文也被問到是否會和前民主黨黨魁孫鶴奎等人見面，他除回答要看春節前後的情況，還指出「歷代的總統候選人中哪有無黨派（參選）的」，最終都會與某一個黨派共進退。

對於受賄23萬美元醜聞，潘基文則表示，他原打算發表聲明，「如果我當選總統之後，事情被查屬實的話，我願意自行辭職」，但因遭律師阻攔，所以最後放棄。對於各種質疑，他說「很多部分都很冤枉」。

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