去年訪日外籍旅客 台灣人消費額高居第二

台灣人喜愛去日本旅遊，2016年訪日外籍旅客中，台灣觀光人次名列第三、消費金額則排名第二。（情境照）

2017-01-18 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本觀光廳17日公佈數據，指出2016年訪日外籍旅客達到新高的2403萬9000人次，以國別地區來看，台灣旅客觀光人次名列第三，有416萬7400人次；消費金額則排名第二，共消費5245億日圓（約新台幣1476億元），可見國人相當喜愛去日本旅遊。

《中央社》報導，台灣赴日觀光客人次僅次於中國（637萬300人次）、南韓（509萬300人次）；消費金額則是次於中國（1兆4754億日圓，約新台幣4153億元），兩者數據都比2015年的數據上升，觀光人次較前年增加13.3%，消費額較前年增0.7%。

報導稱，訪日外國籍遊客在去年因購物、住宿等的消費金額也創新高，總共達到3兆7476億日圓（約新台幣1兆549億元），較2015年增加7.8%，不過每人平均消費額為15萬5896日圓（約新台幣4萬3884元），則是呈現下滑趨勢，主要是中國政府調高將高額商品帶進中國時的稅金，導致中國遊客每人平均消費額降低。

日本目標在2020年招攬外籍旅客達到4000萬人次，未來日本政府會加強住宿設施和招攬顧客體制，並開拓觀光資源。