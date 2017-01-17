暴雨肆虐菲南大城 4小時下完1個月雨量

2017-01-17 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部大城卡加延德奧羅市昨（16）日突然降下暴雨，情況相當於4小時內下完1個月的降雨量，讓當地瞬間成為水鄉澤國，有泥水直接沖進民眾的家中，許多汽車在淹水的道路中浮起、互相碰撞，還有許多地區斷電。洪水導致至少7死，近7000人無家可歸。

綜合媒體報導，菲律賓南部卡加延德奧羅市（Cagayan De Oro）昨日突然降下暴雨，菲律賓氣象局記錄到166.2毫米的降雨量，情況相當於4小時內下完1個月的降雨量；地方官員指出，暴雨引發山洪，整座城市都泡在水中。有民眾表示，水漲得非常快，才進商場沒多久後出來，整座停車場已經淹成湖泊。

這場洪水造成至少7人死亡，近7000人被疏散到臨時收容所；由於有許多道路被淹沒，很多汽車直接浮在水中、互相碰撞，救難人員紛紛以塑膠筏救出受困的民眾。卡加延德奧羅市今（17）日已經放晴，但仍有許多地區還在淹水，當局已宣布啟動緊急應變措施，並已動員軍警前往救災。

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