8歲女童網拍開價143萬 刊登者竟是本人

2017-01-17 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕現在網路購物相當發達，網路平台上幾乎什麼都有，最近德國網站更出現有人在販賣小女孩，引來警察的關注與調查。

綜合外媒報導，德國網購平台「Shpock」上最近出現一筆商品，商品內容是一名8歲的女童，商品頁面還有附上女童照片，而且開價也相當奇特，開出4萬5448美元（約143萬4900元新台幣）。一名男子在網路上看到這則刊登後，向德國警方通報。

德國警方獲報後展開調查，目前警方已確定，在網路上拍賣女童的賣家，其實就是女童本人。報導指出，要拍賣自己的這位女童是來自黎巴嫩的難民，她還有兩名分別為3歲、12歲的手足，三人都住在德國勒訥（Löhne）的難民避難所。

女童在面對警方詢問時承認，在網路上建立拍賣頁面、上傳照片的就是她。女童是使用家庭中的網路裝置來登錄商品資料，但為何要這樣做，警方還在調查中。