澳洲家庭赴日滑雪迷路 挖雪洞保暖FB求救

2017-01-17 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本近來遭遇入冬以來最強冷氣團影響，各地都降下大雪。澳洲一家庭日前到日本出遊，卻在野澤溫泉村滑雪場滑雪時，遭遇大風雪受困在山上，所幸透過臉書向遠在澳洲的親友求救，於當地時間週二順利獲救。

綜合外媒報導，這家澳洲家庭成員包括50多歲的母親、2名成年兒子和一名男童，一共4人。他們於週一前往日本出遊，卻遭遇大風雪迷路受困山中，不過透過臉書向親友求助，並向長野縣警方以及該溫泉村滑雪場職員報案，派員登山搜索。

報導指出，當時野澤溫泉村滑雪場一帶積雪約1.5公尺，晚間溫度更是下探零下10度，若加上風速等因素，低溫恐再探至零下20度。

所幸在當地時間週二上午8時，搜救人員終於先後發現3名男子以及他們的母親，他們靠著挖洞藏身保暖，送往醫院後並無大礙。