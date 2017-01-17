超Lucky！誤把20公分長刀吃下肚 狗狗卻沒事
2017-01-17 22:59
瑪西誤將20公分的刀吃下肚。（圖擷自《哈芬登郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕很多飼主都遇過寵物吃壞肚子，最近英國一位女主人就發現狗狗疑似因為誤食東西而嘔吐。檢查才發現狗狗吃下的是一根長達8吋（約20公分）的刀，不過狗狗相當幸運，沒有因此喪命。
綜合外媒報導，英國蘇格蘭46歲的狗主人艾琳（Irene Paisley）之前發現12週大的狗狗瑪西（Macie）出現嘔吐、疑似噎到的狀況，於是帶牠去給獸醫檢查。在照完X光後才發現，瑪西的肚中竟然有一把長達8吋的刀，獸醫於是展開手術，最後也順利將刀取出。
在手術結束後，瑪西並沒有出現太大的問題，於是被送回家休養。獸醫艾蜜莉（Emily Ronald）說，瑪西相當幸運，因為牠誤食刀子時，是先將刀柄吞下肚，如果是先將刀刃吞下肚，體內的器官可能就會因此被割傷。
艾琳對於獸醫相當感激，她說瑪西雖然年紀還小，卻是家中重要的成員，總能帶給她們喜悅和快樂。如果沒有獸醫的幫忙，瑪西可能就無法活下去了。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 牙技師爆假牙成本僅400 醫生報價動輒上萬牟利
- 「眼鏡蛇」女飛官 下步挑戰阿帕契
- SBL》金酒、台銀殊死戰 拒當淘汰郎
- 南瑤宮除夕搶頭香 8888元等你搶
- 鄭容和想秀餵食 千名女粉絲不准
- 清潔隊拒收甘蔗渣 斗六店家反彈
- 自由廣場》韓國低價大買台灣菜有感
- 台北市年節食品抽驗 金針2件二氧化硫超標
- 友人酒駕 立委助理護航嗆警遭法辦
- 泰豐輪胎燒逾6小時濃煙蔽天 依空污最高可罰百萬
- 年金改革國是會議週六登場 蔡下達溝通令
- 增23支違規照相桿 市府︰還未通電
- 賠付2億創低 南山標下朝陽
- 國民經濟調查 信心再下探
- 雙「士」今再戰 柯瑞要復仇
- 色司機性侵韓女效應 警加強查緝計程車
- 士林區農會選情最激烈 郭、莊派再對壘
- 除夕垃圾 收到下午六點半
- 備役上將任國安諮委 嚴德發創首例
- 學者談資安：人才進用要有彈性
- 撞物理奇才害命 惡男殺人罪起訴
- 初鹿牧場 櫻花初綻迎賓
- 《Yes123求職網調查》一例一休效應 9成勞工 休假想兼差
- 8大年貨大街拚業績 春節不打烊
- 平鎮台66橋下空間 打造運動場
- SMAP解散後行醫 木村新戲收視差
- 自己違規害民眾逆向 員警還賞對方吃罰單
- 竹東垃圾減量 下月起家戶日限12公斤
- 小當家4ni？雞肉居然能切成這樣 網友：最高境界
- 郭董福氣來自祂 板橋慈惠宮春節送發財金
- 安得烈募食物包 獲捐20萬
- 鄉村牛群樂 如台灣巴比松
- 川普恐掀貿易戰 星︰經濟可承受
- 韓妹跨海爆料 喝珍奶也昏睡
- 3大咖年前「約定」 富邦薪資破億！
- 砸巨資扶植半導體 中國引疑慮
- 范范信任黑人 皮繃緊不敢偷吃
- 破百年魔咒奪冠 小熊今赴白宮作客
- 跪求輕鬆好賺工作 網友害他入行就被抓
- 「政府否定私大存在價值」 樹德科大校長臨退感言
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：超Lucky！誤把20公分長刀吃下肚 狗狗卻沒事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分