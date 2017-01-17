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超Lucky！誤把20公分長刀吃下肚 狗狗卻沒事

瑪西誤將20公分的刀吃下肚。（圖擷自《哈芬登郵報》）

2017-01-17  22:59

〔即時新聞／綜合報導〕很多飼主都遇過寵物吃壞肚子，最近英國一位女主人就發現狗狗疑似因為誤食東西而嘔吐。檢查才發現狗狗吃下的是一根長達8吋（約20公分）的刀，不過狗狗相當幸運，沒有因此喪命。

綜合外媒報導，英國蘇格蘭46歲的狗主人艾琳（Irene Paisley）之前發現12週大的狗狗瑪西（Macie）出現嘔吐、疑似噎到的狀況，於是帶牠去給獸醫檢查。在照完X光後才發現，瑪西的肚中竟然有一把長達8吋的刀，獸醫於是展開手術，最後也順利將刀取出。

在手術結束後，瑪西並沒有出現太大的問題，於是被送回家休養。獸醫艾蜜莉（Emily Ronald）說，瑪西相當幸運，因為牠誤食刀子時，是先將刀柄吞下肚，如果是先將刀刃吞下肚，體內的器官可能就會因此被割傷。

艾琳對於獸醫相當感激，她說瑪西雖然年紀還小，卻是家中重要的成員，總能帶給她們喜悅和快樂。如果沒有獸醫的幫忙，瑪西可能就無法活下去了。

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  • 獸醫順利取出刀子。（圖擷自《哈芬登郵報》）

    獸醫順利取出刀子。（圖擷自《哈芬登郵報》）

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