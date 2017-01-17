哈薩克湧現「中國女婿」 民眾憂土地被奪走

2017-01-17 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕近年有不少中國人透過婚姻介紹所與哈薩克女性結婚，但這卻引發當地人恐懼，擔心該國土地最終會被這些「中國女婿」吞掉，一群人日前到首都阿斯塔納的婚介所抗議，甚至呼籲當局採取措施防止該國女性外嫁。

綜合媒體報導，哈薩克一間婚介所「Gimeney」日前發布一則廣告，內容介紹其為哈薩克女性與中國人結婚提供媒合服務。該機構稱「一群來自北京的新郎要到阿斯塔納結婚」，「我們正在籌備幾個配對活動」，他們身家富裕、接受過歐洲教育，是善於俄語和英語的年輕人。

這讓不少哈薩克人相當憤怒，日前齊聚在「Gimeney」辦公室前抗議，高舉標語「愛祖國、愛民族、不外嫁」、「反對將哈國女孩出賣給中國人」及「男人保衛國土，女人保衛民族」等。

抗議者認為，這些「中國女婿」的最終目的是奪走該國寶貴農地，甚至要求當局立法防止該國女性外嫁，建議與外國人結婚的女性必須被剝奪公民權、「中國女婿」需繳納5萬美元等。

去年4、5月，成千上萬的哈薩克人上街抗議土地私有化和開放土地租賃給外國人等相關法案，當中有傳言指出，該國可供出租的農田被中國人搶走了。