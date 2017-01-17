南韓虐新兵逼吃「霸王餐」 鮮肉腫成90公斤肉球
2017-01-17 23:59
〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍浦項部隊爆出虐兵醜聞，一名菜鳥遭到老兵「逼食」虐待，原本身材精實的小鮮肉，被學長強制「請客」吞下2支全雞、180跟巧克力棒、8個麵包、1.5公升飲料，暴肥成90公斤，其母親懇親會當天看到時心痛不已，為了護兒因此踢爆這起虐兵事件。
綜合韓媒報導，南韓海軍又爆出虐兵醜聞，一名21歲的新進小鮮肉，被老鳥學長強制請吃「霸王餐」，待其正餐用完後，在逼他吞下180根巧克力棒、2碗泡麵、1.5公升的飲料，導致他暴肥成90公斤，連普通操練都會喘到上氣不接下氣。
遭虐待新兵說：「我吃到肚子都撐起來，學長還問『要不要喝茶』，不喝就被罵。如果吃到吐出來，學長會再送上B餐，炸雞外帶全家餐兩桶、巧克力餅乾一盒、零食數包外加麵包3個。」受虐新兵的母親心疼說：「每次致電給兒子，他永遠都在氣喘吁吁，那些人為什麼要這樣！我兒子是畜牲嗎！」
據悉，還有老鳥要求菜鳥出操回來要吞完16跟巧克力棒才算過關，在這樣的無限循環下，之前的受害者竟成了下一批新人的加害者。南韓國防部獲悉此事後，與人權委員會進行商討，將加強軍中的人權教育。
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