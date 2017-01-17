| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 國際

南韓虐新兵逼吃「霸王餐」 鮮肉腫成90公斤肉球

2017-01-17  23:59

〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍浦項部隊爆出虐兵醜聞，一名菜鳥遭到老兵「逼食」虐待，原本身材精實的小鮮肉，被學長強制「請客」吞下2支全雞、180跟巧克力棒、8個麵包、1.5公升飲料，暴肥成90公斤，其母親懇親會當天看到時心痛不已，為了護兒因此踢爆這起虐兵事件。

綜合韓媒報導，南韓海軍又爆出虐兵醜聞，一名21歲的新進小鮮肉，被老鳥學長強制請吃「霸王餐」，待其正餐用完後，在逼他吞下180根巧克力棒、2碗泡麵、1.5公升的飲料，導致他暴肥成90公斤，連普通操練都會喘到上氣不接下氣。

遭虐待新兵說：「我吃到肚子都撐起來，學長還問『要不要喝茶』，不喝就被罵。如果吃到吐出來，學長會再送上B餐，炸雞外帶全家餐兩桶、巧克力餅乾一盒、零食數包外加麵包3個。」受虐新兵的母親心疼說：「每次致電給兒子，他永遠都在氣喘吁吁，那些人為什麼要這樣！我兒子是畜牲嗎！」

據悉，還有老鳥要求菜鳥出操回來要吞完16跟巧克力棒才算過關，在這樣的無限循環下，之前的受害者竟成了下一批新人的加害者。南韓國防部獲悉此事後，與人權委員會進行商討，將加強軍中的人權教育。

廣告
  • 南韓海軍爆出學長「灌食」新兵，虐待士兵的醜聞。（圖擷自YouTube）

    南韓海軍爆出學長「灌食」新兵，虐待士兵的醜聞。（圖擷自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 新兵 灌食 虐待 軍營
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：南韓虐新兵逼吃「霸王餐」 鮮肉腫成90公斤肉球


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.