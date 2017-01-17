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執政路上的孤獨 歐巴馬靠這招擺平煩憂

2017-01-17  22:50

〔即時新聞／綜合報導〕歐巴馬即將卸任美國總統，在這8年的執政生涯中，他坦言常感「孤獨」，在這漫長的執政生涯中，唯一排解煩憂跟保持理性思考的最好辦法，就是維持「閱讀」的好習慣，歐巴馬認為，你可以在書中找到自己的定位，更清楚明白「你是誰」。

據《紐約時報》報導，歐巴馬在訪問中分享自己8年來的領導人心聲，直言在面對極端黨派及資訊爆炸的時刻，書籍是唯一能夠讓他沉著冷靜並提供新靈感的來源。

歐巴馬說，在訊息傳播如此迅速的年代，閱讀能夠讓他緩慢並「透視事件的本質」，讓他擁有「設身處地」的能力，他直言書籍帶來的附加價值，讓他成為了更好的總統，也是他在這8年的執政路上，能夠保持平衡的秘訣。

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  • 美國總統歐巴馬（右）指出在執政的8年來，保持閱讀習慣是讓他能夠成為好總統的秘訣。（法新社）

    美國總統歐巴馬（右）指出在執政的8年來，保持閱讀習慣是讓他能夠成為好總統的秘訣。（法新社）

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