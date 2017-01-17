不再「硬」脫歐？ 梅伊：最後決定交由國會表決

2017-01-17 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊今（17）日在倫敦蘭開斯特府（Lancaster House）發表「英國脫歐」的重要演說；梅伊於演說開場就證實，英國向歐盟啟動脫歐談判的最後決定，將交由國會兩院投票表決。英鎊日前才因市場擔憂「硬脫歐」而大跌，聞訊後英鎊兌美元已反彈大漲1.75%。

綜合外媒報導，梅伊今日表示，英國政府已經決定會先經過國會的批准，再向歐盟提出里斯本條約第50條，正式啟動脫歐程序，「最後決定將交由上議院、下議院投票表決」；英國倫敦高等法院去年11月3日曾裁決指出，英國政府直接啟動脫歐有悖於國內法，啟動脫歐程序須經國會背書。

英鎊日前才因市場擔憂「硬脫歐」而大跌，英鎊兌美元一度跌破1.2、跌幅高達1.6%；梅伊發表演說後，英鎊兌美元已反彈大漲1.75%。此外，梅伊也指出，英國若是留在歐盟單一市場相當於沒有真正脫離歐盟，英國會在脫歐後全面退出歐盟單一市場，向全球尋求嶄新的夥伴關係，簽訂更具潛力的自由貿易協定。