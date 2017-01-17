人鯊7年情！雌虎鯊頻向潛水教練撒嬌討抱

澳洲一名潛水教練，竟然與一條鯊魚發展出7年的深厚情誼，每次潛水這條鯊魚都會靠向他依偎撒嬌，讓其他潛水員相當驚訝。（翻攝自thedodo）

2017-01-17 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名潛水教練，竟然與一條鯊魚發展出7年的深厚情誼，每次潛水這條鯊魚都會靠向他依偎撒嬌，讓其他潛水員相當驚訝。

綜合媒體報導，澳洲潛水教練安德森（Rick Anderson）7年前潛水時與這隻雌性的澳大利亞虎鯊（Port Jackson Shark）相識，當時牠只有15公分長，現在已長到1.8公尺。

安德森表示，自己並沒有餵食虎鯊，也沒有給牠取名字，只是溫和地靠近牠，並透過呼吸器跟牠說話，現在每當他潛水時，虎鯊就會游到他身邊，不時撒嬌討抱抱，相當親暱。

不少潛水員都對安德森與虎鯊的情誼感到驚奇，安德森倒是相當享受與鯊魚共游的時光，也希望透過他的經歷，減少人們對鯊魚的恐懼。