通膨恐突破1660％ 委內瑞拉廢鈔延後至2月

委內瑞拉昨（16）日開始流通3種大面額的新鈔，同時，委內瑞拉總統馬杜洛也再度宣布延後廢鈔，舊鈔將可繼續沿用至2月20日。（歐新社）

2017-01-17 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕國際貨幣基金預測，委內瑞拉通膨率今年可能高達1660%，有望擠身全球最高通膨率之列；委內瑞拉昨（16）日開始流通3種大面額的新鈔，同時，委內瑞拉總統馬杜洛也再度宣布延後廢鈔，舊鈔將可繼續沿用至2月20日。

綜合媒體報導，國際貨幣基金（IMF）日前指出委內瑞拉的通膨率已達475%，預估今年可能高達1660%；委內瑞拉政府試圖以廢鈔、發行大面額新鈔來因應國內通貨膨脹的壓力，昨日委內瑞拉境內已開始流通500玻利瓦（bolivar）、5000玻利瓦、20000玻利瓦，3種大面額的新鈔，但也有民眾表示新鈔面額過大，買民生用品時找錢找不開，現金依然短缺。

委內瑞拉政府去年12月突然宣布廢鈔並改用新面額的紙鈔和硬幣，導致國內現金短缺，持續發生搶劫、反政府暴動等，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）兩度緊急宣布延後廢鈔。馬杜洛昨日又再度宣布延後廢鈔，面額100玻利瓦的舊鈔將可繼續沿用至2月20日。

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