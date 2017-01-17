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中國超恐怖車禍 大貨車撞毀民宅至少5死

2017-01-17  19:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國寧夏自治區海原縣今天發生大貨車高速衝撞民宅的嚴重車禍，多間民宅遭撞毀，造成至少5人死亡，確切傷亡數字仍在統計中。

中國《澎湃新聞》報導，一輛重型貨車今天中午12時許疑因車輛失控衝入民宅，駕駛當場死亡，另有3人送醫不治，3人受傷治療中。另根據《中國新聞網》報導，目前已有5人死亡，受傷人數仍在確認中。至於大貨車失控的原因，據報導疑似是煞車失靈。

根據監視器畫面，當時這輛紅色大貨車以極高的速度撞入民宅，至少兩棟民宅當場被摧毀，現場揚起大量粉塵，路人見狀都嚇一大跳。

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  • 中國寧夏自治區海原縣今天發生大貨車高速衝撞民宅的嚴重車禍。（圖擷取自搜狐視頻）

    中國寧夏自治區海原縣今天發生大貨車高速衝撞民宅的嚴重車禍。（圖擷取自搜狐視頻）

  • 至少兩棟民宅當場被摧毀，現場揚起大量粉塵，路人見狀都嚇一大跳。（圖擷取自搜狐視頻）

    至少兩棟民宅當場被摧毀，現場揚起大量粉塵，路人見狀都嚇一大跳。（圖擷取自搜狐視頻）

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