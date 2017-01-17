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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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攤商不滿遭取締 拿糖葫蘆朝公安脖子刺下去

中國重慶日前發生一起公安遭攤商攻擊事件，攤商因不滿被取締，直接將插著糖葫蘆的竹籤刺入公安脖子上。（圖擷取自觀察者網微博）

2017-01-17  19:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市1名賣糖葫蘆的攤商，疑似不滿公安取締，直接拿攤位上的糖葫蘆往警察脖子刺下去，竹籤刺穿公安脖子，驚悚畫面讓網友直呼「攤商要抓去關吧！」

據《中新網》報導，重慶市廣場商圈16日一名45歲賣糖葫蘆的婦人，因不滿公安取締，竟拿糖葫蘆插警方脖子，受傷公安立刻被其他公安員送醫急救，所幸成功將竹籤取出，而婦人也因故意傷害罪遭到刑事拘留。

四周民眾見狀紛紛圍觀尖叫，照片被轉發網路後，網友紛紛留言表示，「太可怕了」、「那如果攤商烤的食物，是不是要拿木炭塞公安」、「壞人變老了」、「職業傷害」、「看了就覺得恐怖」。

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