拳擊巨星成A片男主角 傳婚後沒幾週就出軌
2017-01-17 23:49
〔即時新聞／綜合報導〕美國A片網站傳出一段英國知名拳擊手阿米爾可汗（Amir Khan）的A片片段，據傳拍攝時間還是在他與女友結婚後不久。
綜合媒體報導，阿米爾可汗是英國史上最年輕的世界拳擊冠軍，他也曾在雅典奧運獲得拳擊銀牌，但他近日卻變成了A片男主角，因為在A片網站X-rated video上有一段他與女模特兒用Skype進行「網愛」的影片。
外媒報導指出，其實多年來一直有這方面的傳聞，不過現在人人都能在A片網站上看到，這對阿米爾可汗來說可說是個嚴重打擊，且影片遭指是他在2013年剛與女友結婚後沒幾週時所拍下，這對近期已陷入家庭糾紛的阿米爾可汗來說，可說是雪上加霜。
外媒早先報導，阿米爾可汗的妻子、現年25歲的法瑞爾（Faryal Makhdoom）日前踢爆，她過去3年來一直飽受公婆在身體及精神上的虐待。法瑞爾的公婆則指他們是虔誠的穆斯林家庭、無法接受法瑞爾的暴露穿著，法瑞爾則在社群媒體上貼出小叔的半裸照質疑公婆是雙重標準，阿米爾則為此在推特上指雙方都太「孩子氣」了，要求彼此別再互相攻擊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： A片
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 牙技師爆假牙成本僅400 醫生報價動輒上萬牟利
- 「眼鏡蛇」女飛官 下步挑戰阿帕契
- SBL》金酒、台銀殊死戰 拒當淘汰郎
- 南瑤宮除夕搶頭香 8888元等你搶
- 鄭容和想秀餵食 千名女粉絲不准
- 清潔隊拒收甘蔗渣 斗六店家反彈
- 自由廣場》韓國低價大買台灣菜有感
- 台北市年節食品抽驗 金針2件二氧化硫超標
- 友人酒駕 立委助理護航嗆警遭法辦
- 泰豐輪胎燒逾6小時濃煙蔽天 依空污最高可罰百萬
- 年金改革國是會議週六登場 蔡下達溝通令
- 增23支違規照相桿 市府︰還未通電
- 賠付2億創低 南山標下朝陽
- 國民經濟調查 信心再下探
- 雙「士」今再戰 柯瑞要復仇
- 色司機性侵韓女效應 警加強查緝計程車
- 士林區農會選情最激烈 郭、莊派再對壘
- 除夕垃圾 收到下午六點半
- 備役上將任國安諮委 嚴德發創首例
- 學者談資安：人才進用要有彈性
- 撞物理奇才害命 惡男殺人罪起訴
- 初鹿牧場 櫻花初綻迎賓
- 《Yes123求職網調查》一例一休效應 9成勞工 休假想兼差
- 8大年貨大街拚業績 春節不打烊
- 平鎮台66橋下空間 打造運動場
- SMAP解散後行醫 木村新戲收視差
- 自己違規害民眾逆向 員警還賞對方吃罰單
- 竹東垃圾減量 下月起家戶日限12公斤
- 小當家4ni？雞肉居然能切成這樣 網友：最高境界
- 郭董福氣來自祂 板橋慈惠宮春節送發財金
- 安得烈募食物包 獲捐20萬
- 鄉村牛群樂 如台灣巴比松
- 川普恐掀貿易戰 星︰經濟可承受
- 韓妹跨海爆料 喝珍奶也昏睡
- 3大咖年前「約定」 富邦薪資破億！
- 砸巨資扶植半導體 中國引疑慮
- 范范信任黑人 皮繃緊不敢偷吃
- 破百年魔咒奪冠 小熊今赴白宮作客
- 跪求輕鬆好賺工作 網友害他入行就被抓
- 「政府否定私大存在價值」 樹德科大校長臨退感言
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：拳擊巨星成A片男主角 傳婚後沒幾週就出軌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分