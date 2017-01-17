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拳擊巨星成A片男主角 傳婚後沒幾週就出軌

2017-01-17  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國A片網站傳出一段英國知名拳擊手阿米爾可汗（Amir Khan）的A片片段，據傳拍攝時間還是在他與女友結婚後不久。

綜合媒體報導，阿米爾可汗是英國史上最年輕的世界拳擊冠軍，他也曾在雅典奧運獲得拳擊銀牌，但他近日卻變成了A片男主角，因為在A片網站X-rated video上有一段他與女模特兒用Skype進行「網愛」的影片。

外媒報導指出，其實多年來一直有這方面的傳聞，不過現在人人都能在A片網站上看到，這對阿米爾可汗來說可說是個嚴重打擊，且影片遭指是他在2013年剛與女友結婚後沒幾週時所拍下，這對近期已陷入家庭糾紛的阿米爾可汗來說，可說是雪上加霜。

外媒早先報導，阿米爾可汗的妻子、現年25歲的法瑞爾（Faryal Makhdoom）日前踢爆，她過去3年來一直飽受公婆在身體及精神上的虐待。法瑞爾的公婆則指他們是虔誠的穆斯林家庭、無法接受法瑞爾的暴露穿著，法瑞爾則在社群媒體上貼出小叔的半裸照質疑公婆是雙重標準，阿米爾則為此在推特上指雙方都太「孩子氣」了，要求彼此別再互相攻擊。

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  • 美國A片網站傳出一段英國知名拳擊手阿米爾可汗（圖右）的A片片段，據傳拍攝時間還是在他與女友結婚後不久。（圖擷自faryalmakhdoom IG）

    美國A片網站傳出一段英國知名拳擊手阿米爾可汗（圖右）的A片片段，據傳拍攝時間還是在他與女友結婚後不久。（圖擷自faryalmakhdoom IG）

  • 阿米爾可汗是英國史上最年輕的世界拳擊冠軍，他也曾在雅典奧運獲得拳擊銀牌，但他近日卻變成了A片男主角。（圖擷自amirkingkhan IG）

    阿米爾可汗是英國史上最年輕的世界拳擊冠軍，他也曾在雅典奧運獲得拳擊銀牌，但他近日卻變成了A片男主角。（圖擷自amirkingkhan IG）

  • 阿米爾可汗的妻子、現年25歲的法瑞爾日前踢爆，她過去3年來一直飽受公婆在身體及精神上的虐待。（圖擷自faryalmakhdoom IG）

    阿米爾可汗的妻子、現年25歲的法瑞爾日前踢爆，她過去3年來一直飽受公婆在身體及精神上的虐待。（圖擷自faryalmakhdoom IG）

  • 阿米爾可汗的網愛影片被流出，對近期已陷入家庭糾紛的他來說，可說是雪上加霜。（圖擷自faryalmakhdoom IG）

    阿米爾可汗的網愛影片被流出，對近期已陷入家庭糾紛的他來說，可說是雪上加霜。（圖擷自faryalmakhdoom IG）

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