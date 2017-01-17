管真多！ 強國城市禁止復婚、再婚酒席宴客
2017-01-17 20:14
〔即時新聞／綜合報導〕管這麼寬？中國貴州凱里市日前推出修正版的「酒席」規定，其中復婚、再婚不得辦酒席宴客，對此，中國網友諷刺「真的把自己當父母官了」。
綜合中國媒體報導，貴州凱里市日前發布《凱里市規範操辦酒席行為實施辦法（試行）》，對婚喪酒席的範圍和規模等進行修改。
新出爐的規定指出，除了結婚、喪葬以外，其它酒席一律被視為違規；舉辦結婚酒席必須是本人、子女初次結婚，復婚不得宴客，再婚者，除了初次結婚方，另一方也不可舉辦酒席。
規定也禁止一事多辦、一事多地舉辦，一個酒席只能有一個禮金登記簿，離婚父母為女子宴客只能由一方舉辦。非宴客當事人，也不可以邀請他人參與。
對於上述規定，中國網友評價兩極，有人認為荒唐，「這不是私事嗎？管太寬了吧」，還說「不辦了就更看不見貪官汙吏了，都隱藏了，怕醜事太多」，但有網友指出，貴州大部分地方非常貧困，贊同新規。
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