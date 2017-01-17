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阿姆斯特丹凌晨大停電 36萬戶受影響

阿姆斯特丹於17日凌晨大停電，影響36萬用電戶。（圖擷自BNO NEWS）

2017-01-17  18:58

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）在當地時間17日清晨發生大停電，造成多數地區的街道紅綠燈、地鐵及路面電車停擺，而目前已逐漸恢復供電，並正在調查大停電的原因。

綜合外媒報導，荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）在當地時間今日（17日）清晨發生大停電，對此，荷蘭最大的電力供應公司（Liander）表示，今天清晨發生的大停電，造成全市36萬戶家庭無電可用，且直到當地時間17日早上8點才陸續恢復供電，也讓往返阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）的地鐵於今天上午全線停駛。

雖然供應阿姆斯特丹市區地鐵及路面電車的電力在當地時間上午就已逐漸恢復，但荷蘭鐵路局（NS）卻表示，希望在供電穩定以前，通勤民眾能先改搭其搭交通工具，而造成大停電的原因目前還在調查當中。

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