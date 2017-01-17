設計師抵制 美國準第一夫人就職禮服受矚目

準第一夫人梅拉尼亞受川普政策波及，不少知名設計師拒絕與梅拉尼亞合作。（法新社）

2017-01-17 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）本週五即將上任，準第一夫人梅拉尼亞（Melania Trump）將迎來人生最重要的「服飾選擇」：總統就職晚宴上要穿什麼，但受川普政策影響，不少知名設計師拒絕與梅拉尼亞合作。

《法新社》報導，歷來美國第一夫人在總統就職典禮上穿著的禮服都會被收藏到美國歷史博物館，雖然尚不知梅拉尼亞的時尚路線為何，但在幾年前，她曾說想成為一個「傳統」的第一夫人，如同以優雅和熱愛美法時尚聞名的賈姬（Jackie Kennedy）。

但上任前，梅拉尼亞面臨困難，因為其夫川普的侮辱言論、鼓吹分裂，不少設計師稱梅拉尼亞不適合他們的衣服，或敦促她不要穿他們所設計的服飾。

法國女設計師（Sophie Theallet）第一個開砲，她在去年11月表示「她丈夫競選時宣揚的種族主義、性別主義、仇外言論，與我們的價值背道而馳。」

前LV總監、美國設計師雅各布斯（Marc Jacobs）說，「就我個人而言，我寧願花精力幫助那些將被川普和其支持者傷害的人」。

但並非所有設計師都拒絕和梅拉尼亞合作，Carolina Herrera、Diane von Furstenberg和Tommy Hilfiger都表示很榮幸為她服務。