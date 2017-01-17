參觀馴鹿屠宰場還讓幼兒動手做 挪威幼稚園挨批

挪威有間幼稚園帶小孩去看馴鹿屠宰場，園方將照片PO網後，引發部分網友批評。（圖擷取自每日郵報）

2017-01-17 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕挪威有間幼稚園在日前進行校外教學，這群5歲的小孩被帶到馴鹿屠宰場參觀，小朋友們也親自進場實做，有小朋友協助把屠宰後剩下的鹿蹄丟掉，還有小朋友在雪堆拖著鹿皮幫忙擺好，相關照片PO網後，引發部分網友批評，質疑幼稚園此舉不恰當，但也有部分網友表示認同，強調「讓孩子知道肉是怎麼來的，是很重要的事情」。

《每日郵報》報導，園方將活動照片PO上臉書，吸引了來自世界各地的網友留言發表意見，有網友表示贊同，強調讓孩子們了解到食物來自哪裡是相當重要的事，希望能讓自己的小孩能體驗到；但也有網友持反對意見，認為是洗腦小孩將謀殺合法化，「這些照片讓我想吐」。

園方表示，能理解有些人無法接受這些照片，也尊重這些不同的意見。他們解釋，這次的活動主要是教導孩子們挪威北方原住民「薩米人」的文化，而薩米人的生活與馴鹿息息相關，他們相信親身體驗能加強孩子們的學習，未來也會繼續舉辦類似活動。

園方表示，孩子的父母或是監護人可以選擇讓孩子不參加活動，而展開活動前，孩子們也都會提前做好準備，工作人員會和孩子對話，確保孩子們能透過活動汲取相關知識，園方更指出，政府規定在課程中要教導薩米文化遺產，而教導薩米文化卻不談畜牧馴鹿，是不可能的事情。