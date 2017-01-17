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日本神社出現怪異積雪？ 近看才發現是牠…

某間神社在大雪過後出現3團怪異的「積雪」，網友猜測是位於京都的神泉苑。（圖擷自推特）

2017-01-17  23:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期遭嚴重的大風雪影響，包含交通及當地民眾的生活均遭受影響，不過近日則有民眾在某間神社內發現，有3團怪異的積雪引人注目，近看才發現，原來是3隻可愛的大白鴨。

推特名為「ふらんすぱんだ」的網友14日貼出數張圖片，指某間神社在大雪過後出現3團怪異的「積雪」，但近看後才會發現，這3團並非是積雪，而是三隻可愛的大白鴨。

不少網友嘖嘖稱奇，好奇這3隻大白鴨為何會出現在神社裡，有些網友則猜畫面中的神社似乎是位於京都的神泉苑。不過也有網友指出，他其實也看過類似的景象。

相關連結請見：

近日有日本民眾在某間神社內發現，有3團怪異的積雪引人注目。（圖擷自推特）

推特名為「ふらんすぱんだ」的網友14日貼出數張圖片，指某間神社在大雪過後出現3團怪異的「積雪」。（圖擷自推特）

3團怪異的積雪引人注目，近看才發現，原來是3隻可愛的大白鴨。（圖擷自推特）

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相關關鍵字： 下雪 大風雪 日本 白鴨 神社 積雪
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