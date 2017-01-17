拿補助豐胸惹議 英國女：太正才失業

2017-01-17 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名37歲的女子布肯（Marie Buchan）日前受訪表示，自己找不到工作的原因，是因為「長太美」，而她的夢想是成為一名黑手養家，但因「所有男人都覬覦她」，讓她無法在修車廠工作。

英國《每日郵報》報導，布肯育有8名子女，加上沒有穩定的工作，因此獲得政府的補助金。而她先前因為不滿意老公的基因，進而對外徵求「強大精子」，力拼第10胎，不過卻被醫生警告過度生育，最後才作罷，並把社會補助金拿去隆乳，引發英國民眾熱議，要求政府應檢討補助機制。

布肯表示，自己的夢想是修車，近年來就開始學習修車，並計畫在今年3月拿到學位與資格證，也開始尋找相關工作。

但布肯說，修車場存在著嚴重的性別歧視，像是在面試時，時常遇到被問到非專業問題如：「妳的小孩不在身邊時都在做什麼？」、「要不要去喝一杯？」、「除了修車，你還喜歡車廠的哪些工作？」，讓她覺得相當噁心，甚至被男性視為一種「性的象徵」。