韓議員要在獨島立慰安婦像 挑起日韓敏感神經
2017-01-17 18:48
〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府默許民團在日本駐釜山總領事館前設置慰安婦銅像，引發日本不滿，日方更召回駐韓大使及釜山總領事，如今事件尚未平息，有南韓地方議員在近日發起募款活動，要在日韓爭議領土「獨島」（日本稱竹島）上設立慰安婦像，將進一步挑起日韓兩國敏感神經。
《日本經濟新聞》報導，南韓京畿道34名議員近日發起募款活動，要在今年底前於獨島上設置慰安婦少女像，募捐箱更已經放置於議會內，此事傳出後，引發日本社會關注。
《共同社》報導，日本外相岸田文雄今日在記者會上表示，竹島是日本固有領土，對在島上設置慰安婦銅像的舉動完全不能接受。在被問到日本駐韓大使長嶺安政何時返韓的問題時，岸田則表示，「尚未做出任何決定」。
《韓聯社》報導，韓國外交部發言人趙俊赫今天在記者會上回應岸田文雄的說法，趙俊赫表示，南韓政府敦促日本立即停止主張對獨島的主權，並強調獨島是南韓固有領土。另外，南韓外交部東北亞局長鄭炳元也在今天下午召見日本駐韓大使館總務公使，對日本主張獨島主權一事表達抗議。
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