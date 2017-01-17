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迷你泰勒絲降臨 7歲混血女娃舞台魅力爆棚！

菲、英混血的7歲女童希雅，在真人秀節目中模仿泰勒絲維妙維肖，收服在場所有評審及觀眾的心。（圖擷自YouTube）

2017-01-17  18:48

〔即時新聞／綜合報導〕一名英國、菲律賓混血7歲超萌女童希雅（Xia Vigor），在菲律賓兒童真人秀節目中爆紅成為超級新星，她在節目中以超齡的演出水準，搭配全套妝髮，模仿美國流行樂小公主泰勒絲簡直維妙維肖，讓觀眾評審為之驚艷。

據《每日郵報》報導，菲律賓一個兒童真人秀節目中，出現了一位年僅7歲卻能歌善舞，演出具有大將之風的小女童希雅，她以稚嫩的嗓音唱跳模仿泰勒絲一首「You Belong with me」，挑眉扭腰的可愛模樣風靡全場，超齡的表演水準及外型甚至讓評審們數度驚呼「Oh my god！」，完全收服他們的心。

希雅具有反差萌的真人秀表演影片，在網路上已突破百萬點閱率！除此之外希雅也曾模仿過其他知名藝人，強大的舞台魅力已讓她成為菲律賓知名的小童星。

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  • 扭腰擺臀的可愛模樣萌翻觀眾。（圖擷自YouTube）

    扭腰擺臀的可愛模樣萌翻觀眾。（圖擷自YouTube）

  • 唱到一半後面的伴舞團還撕開她的衣服，露出裡頭的亮片勁裝，讓現場觀眾嗨翻天。（圖擷自YouTube）

    唱到一半後面的伴舞團還撕開她的衣服，露出裡頭的亮片勁裝，讓現場觀眾嗨翻天。（圖擷自YouTube）

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相關關鍵字： 可愛 泰勒絲 英國 菲律賓 選秀節目
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