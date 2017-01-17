曾與柯文哲握手 上海市長楊雄去職
2017-01-17 17:32
〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市政府今天證實，市長楊雄已請辭獲准。
有關楊雄請辭的訊息今天上午就在網路流傳，上海市政府新聞辦公室官方微博傍晚證實，上海市14屆人大第5次會議下午聽取相關報告後，表決通過接受市長楊雄請辭。
上海市政府並未公布繼任市長人選，不過據中媒報導，一般推測繼任者將是上海市委副書記、常務副市長應勇。
台北市長柯文哲2015年訪問上海舉行雙城論壇，曾與楊雄見面握手，當時楊雄重申「九二共識」，柯則喊出「兩岸一家親」、「四個互相」，雙方互動良好。不過2016年的雙城論壇，楊雄並未回訪台北，改由中共上海市委統戰部長沙海林來台。
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