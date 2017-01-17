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糖尿病患福音？ 韓研發出號稱可降血糖的發熱衣

廠商聲稱，該衣料可促進血液循環提升體溫增強免疫力減輕心血管疾病的症狀。（圖擷自《韓聯社》）

2017-01-17  17:13

〔即時新聞／綜合報導〕糖尿病患者往往需要控制血糖以免併發症的出現，需要長期服用藥物及限制飲食，現在韓國一家廠商研發出一款發熱衣宣稱能控制糖尿病患者的血糖，經臨床實驗結果，患者血糖明顯降低，如商業化，將是糖尿病患者一大福音。

根據《韓聯社》報導，一家韓國功能性衣料廠商ReTend今天宣布，2名糖尿病患穿了該公司以「TEMPUP」纖維所編織成的發熱衣約3個月後，病患反應良好，稱身體變暖且整體狀態轉好，經過檢驗後，其糖化血紅蛋白比接受試驗前降低1.2%；糖化血紅蛋白是檢測糖尿病患者血糖控制的標準之一，反映出患者近3個月的血糖控制情況，正常人糖化血紅蛋白的參考範圍大約是4%至6%，國際糖尿病病聯合會（IDF）建議大多數患者將其控制在6.5%以下，因此1.2%的降幅可被視為有臨床意義的結果。

不過，負責此次臨床試驗的洪寬洙（音譯）表示，由於受試者不多，達不到統計學要求，但確信該發熱衣有助於緩解症狀，目前正加快商業化步伐。

報導指出，「TEMPUP」是一種通過改變纖維分子結構發射出遠紅外線使衣物發熱的衣料，ReTend公司聲稱，該衣料可促進血液循環提升體溫增強免疫力，過去兩年多的實驗顯示，這款發熱衣有助於減輕各種疼痛、內分泌及心血管疾病的症狀。

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