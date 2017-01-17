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中國爆工業鹽黑心調味料 仿冒知名品牌流入市面

2017-01-17  18:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國驚傳黑心調味料流傳市面！天津市靜海區獨流鎮當地許多間家庭式小工廠，10年來非法使用工業鹽添加在醬油和醋內、仿造知名品牌調味料，成為中國北方調味料造假中心，多數假貨都已經透過物流配送到中國各地。

根據新京網報導，天津市靜海區獨流鎮原為產醋的「醋鄉」，當地近50間家庭式小工廠，10多年來不斷仿冒知名調味料品牌，成為中國北方調味料造假中心，專門仿製雞精、鮮露、醬油、蜂蜜等仿造正牌貨的假貨，每年產值以億元人民幣計。

據報導表示，黑心工廠隱身在普通民宅裡，生產大量冒牌調味料，這些黑心廠商使用工業用鹽、色素、食品添加劑加上自來水調製假醬油，再貼上冒牌標籤，知名品牌包括雀巢、李錦記、海天及王守義等知名廠牌都遭仿冒、無一倖免。

多數假貨以物流配送方式發往中國各地，包括北京、上海、安徽、江西、黑龍江、新疆、福建、山東、四川等地，每日發貨量多達數千件，其中，進入北京市場至少已有4、5年的時間。

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  • 民宅內發現調製假醬油用的工業鹽（擷取自新京網）

    民宅內發現調製假醬油用的工業鹽（擷取自新京網）

  • 被查獲的桶內有調制中的假醬油。（擷取自新京網）

    被查獲的桶內有調制中的假醬油。（擷取自新京網）

  • 大量仿造半成品堆放在民宅內。（擷取自新京網）

    大量仿造半成品堆放在民宅內。（擷取自新京網）

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