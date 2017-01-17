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川普上任 調查：5成日本民眾憂美日關係將惡化

2017-01-17  15:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本朝日新聞於14、15日以電話方式針對美國準總統川普（Donald Trump）就職後、對今後日美關係發展所帶來的變化進行民意調查，有48%的受訪者認為「可能會惡化」，而認為會有「可能會好轉」則只有6%，另外也有33%的人則認為並無明顯變化。

根據朝日新聞網報導，去年11月美國總統大選結束後所進行的民意調查中，僅有22%的受訪者認為美日關係會惡化，9%民眾認為會好轉，另有49%的民眾認為不會有任何變化。

但川普日前受訪時，直接批評美日貿易不平衡，並點名指出「美國對中國、日本、墨西哥等國的貿易赤字高達數千億美元」，日本學者認為可能受到這次發言的影響，才會導致兩次民調中，認為「美日關係惡化」比率激增。

此外，另一份針對川普在經濟層面帶給日本的影響民調中，有56%的民眾認為會惡化，大幅超越認為「會改善」的7%和認為沒有影響的23%

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  • 美國準總統川普（Donald Trump）。（歐新社）

    美國準總統川普（Donald Trump）。（歐新社）

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