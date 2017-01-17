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16世紀的鬼斧神工！超袖珍木雕手法成謎

一批16世紀的袖珍木雕，21世紀的人們還未能得知其製作手法。（圖擷取自《Colossal》）

2017-01-17  16:25

〔即時新聞／綜合報導〕16世紀的歐洲曾短暫流行過超級袖珍的黃楊木雕，現傳世僅135件，其內部精緻的雕刻手法看在現代研究人員眼裡，仍是未解之謎。

研究人員判斷這些直徑僅數公分的袖珍木雕，其製作年代應在16世紀，約西元1500年至1530年，地點應為法蘭德斯、荷蘭，一些內部拼接結構只能用最現代的顯微鏡及X光技術才能檢測得到，但製作過程仍未知，且沒有紀錄顯示是由誰製造。

外國研究人員也嘗試過聘請木雕名匠還原作品，但最多也只能模仿外觀，而且黃楊木的重量和密度過大，難以雕刻，只能選擇楓木來還原。

目前已知這些精緻藝品當時作為宗教用途，由於當時歐洲富商階層興起，對作品質量的要求也相當高，雕刻中的場景多是十字架、耶穌受難等主題，但在當時僅流行30年左右技法便失傳，留存至今的就只有這135件。

有興趣的人可以至加拿大多倫多的安大略美術館官方網站中查閱相關介紹。

「魔鬼藏在細節裡」，這個直徑6公分的圓形球體，據說是當時祈禱用的念珠。（圖擷取自《Colossal》）

作為宗教用途，這些木雕也有不同種的形式，據說以下物件都是英格蘭國王亨利八世的妻子凱薩琳的財物。（圖擷取自《Colossal》）

（圖擷取自《Colossal》）

（圖擷取自《Colossal》）

這件作品名為最後的審判。（圖擷取自《Colossal》）

作品分成三層，最上層是天國。（圖擷取自《Colossal》）

中間層是煉獄，人死後受到制裁的地方。（圖擷取自《Colossal》）

最下層是地獄，入口由惡魔掌控。（圖擷取自《Colossal》）

惡魔的嘴巴只有4毫米，但雕刻精細。（圖擷取自《Colossal》）

（圖擷取自《Colossal》）

（圖擷取自《Colossal》）

（圖擷取自《Colossal》）

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相關關鍵字： 木雕 歐洲 藝術
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標題：16世紀的鬼斧神工！超袖珍木雕手法成謎


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