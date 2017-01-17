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「多佛朗明哥系女孩」正夯？ 這穿搭在日本街頭激增

「多佛朗明哥系女子」源自於許多女孩們在街頭常穿著粉紅色系的「毛毛外套」。（圖擷取自Twitter）

2017-01-17  15:43

〔即時新聞／綜合報導〕近來日本網路默默出現「多佛朗明哥系女子」這個新名詞，在街頭上也常看到打扮成「多佛朗明哥系」的女孩，而這現象原來是是和《航海王》中的反派「唐吉訶德·多佛朗明哥」有關，穿搭風潮引起許多網友討論。

日本晨間節目《めざましテレビ》在昨日播出的內容中，就特別探討了「多佛朗明哥系女子」這個現象，原來是因為許多女孩們在街頭常穿著粉紅色系的「毛毛外套」，這種外套與「唐吉訶德·多佛朗明哥」在漫畫中所穿的粉紅羽毛外套極為相似，所以才出現這個新名詞。

《めざましテレビ》也在澀谷街頭訪問幾位「多佛朗明哥系女子」，她們也笑說：「走在路上會突然被不認識的路人叫多佛朗明哥～」、「朋友會跟我說『你這是多佛朗明哥系對吧』。」不過為什麼女孩們會喜歡這種穿搭？《めざましテレビ》調查之後發現「毛茸茸的很可愛」是最主要因素，其次分別是「很有存在感」、「因為流行」。

不過許多日本男網友都不太能理解這種穿搭，紛紛吐槽：「多佛朗明哥系女子好多，現在是大海賊時代嗎？」、「這穿搭讓我好困惑」、「在電車上遇到兩個，覺得完全沒勝算XD」、「多佛朗明哥系女子到底是怎麼一回事？」

「多佛朗明哥系女子」最近席捲日本街頭。（圖擷取自Twitter）

粉紅色系的「毛毛外套」和《航海王》反派「唐吉訶德·多佛朗明哥」的粉紅色與毛外套超像。（圖擷取自Twitter）

有女孩笑說：「走在路上會突然被不認識的路人叫多佛朗明哥～」（圖擷取自Twitter）

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相關關鍵字： 外套 日本 時尚 穿搭 航海王
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