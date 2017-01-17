| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
失火！中壢泰豐輪胎火警 大量濃煙竄天 炊事不慎 羅東傳素食館火警 年改國是會議延至22日於總統府舉行 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 國際

中國年度「對台工作會議」將舉行 我官員憂變局

2017-01-17  15:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨一年一度的「中央對台工作會議」，即將依慣例在1月底、2月初舉行，我國兩岸高層透露，今年因為美國總統當選人川普就任，加上自去年總統蔡英文上任以來兩岸溝通管道不暢，「不確定性確實高了很多」。

根據《上報》報導，兩岸高層指出，因應即將舉行的中共中央對台工作會議，我國相關部會已經進行推演，根據各種不同劇本想定因應作為，然而因為自去年520以來中國斷絕與台灣的溝通，使得我方主要的訊息和分析只能來自學界。

由於川普1月與蔡總統電話熱線，還直接在推特使用「台灣總統」的稱謂，引發中國一連串抗議舉措，今年的對台工作可能做出重大調整，不再像去年以「聽其言、觀其行」為基調，我方高層坦承，「不確定性確實高了很多」。

廣告
  • 中國共產黨一年一度的中央對台工作會議即將舉行。圖為2016年會議資料照。（圖擷取自新華網）

    中國共產黨一年一度的中央對台工作會議即將舉行。圖為2016年會議資料照。（圖擷取自新華網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中共中央對台工作會議 中國 對台工作會議
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：中國年度「對台工作會議」將舉行 我官員憂變局


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.