中國年度「對台工作會議」將舉行 我官員憂變局

2017-01-17 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨一年一度的「中央對台工作會議」，即將依慣例在1月底、2月初舉行，我國兩岸高層透露，今年因為美國總統當選人川普就任，加上自去年總統蔡英文上任以來兩岸溝通管道不暢，「不確定性確實高了很多」。

根據《上報》報導，兩岸高層指出，因應即將舉行的中共中央對台工作會議，我國相關部會已經進行推演，根據各種不同劇本想定因應作為，然而因為自去年520以來中國斷絕與台灣的溝通，使得我方主要的訊息和分析只能來自學界。

由於川普1月與蔡總統電話熱線，還直接在推特使用「台灣總統」的稱謂，引發中國一連串抗議舉措，今年的對台工作可能做出重大調整，不再像去年以「聽其言、觀其行」為基調，我方高層坦承，「不確定性確實高了很多」。