「上帝會戰勝川普」 人權鬥士之女加入反川普行列

2017-01-17 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕非裔民權領袖兼美國國會議員路易斯（John Lewis）槓上美國準總統川普（Donald Trump）兩人戰火越演越烈，演變成兩派紛爭。而人權鬥士金恩博士（Martin Luther King）之女伯妮絲（Bernice King）當地時間16日參加紀念父親的活動時，表態支持路易斯，並表示「上帝會戰勝川普」。

根據路透社報導，現年76歲，曾與金恩博士在1960年代一同爭取平權而啷噹入獄的路易斯，日前在接受電視訪問時表示，因為俄國操控選舉，才會導致川普當選，缺乏合法性。對此川普反駁路易斯光說不練，並譏笑其選區「犯罪橫行」，還是先解決自己轄區內的犯罪問題再說。

而金恩博士最小的女兒，現年53歲的伯妮絲，於當地時間16日前往父親曾經講道的亞特蘭大埃比尼澤浸信會教堂（EbenezerBaptist Church）演說時表示，「不要害怕白宮的當政者」，不該放棄希望，並稱讚路易斯的選區及其施政，「你們這裡的許多人是自豪的第五選區居民，我們對自己在這裡和這座城市所取得的進展感到相當自豪。」

埃比尼澤浸信會教堂每年都會在馬丁路德金恩日舉辦紀念活動。這天是聯邦紀念日，紀念曾捍衛種族正義、1968年遇刺時年僅39歲的人權鬥士金恩。