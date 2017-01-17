大喊「受夠政治正確」 美官員竟猛掐女同事下體
2017-01-17 14:52
〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州格林威治鎮的議會官員蓋沙林（Christopher von Keyserling），上月8日與一名女性員工討論政治時，因不滿該女主張，竟嗆聲「我再也不用『政治正確』了」，語畢他更伸出狼爪狠狠掐住受害者下體，整段過程都被監視器錄了下來。
綜合報導指出，71歲的蓋沙林在當地是知名共和黨政治人物，事發當天，他正在與相識長達30年的57歲女子辯論有關政治的話題。該名女子先是建議他「這是個新的政治世界，你必須以此教導手下的新秀們」，蓋沙林聞言則輕蔑地回說「我愛這個新世界，我再也不用政治正確了（I no longer have to be politically correct）」。
報導稱，該名女子見話不投機便轉身進了自己的辦公室，沒想到蓋沙林尾隨進入，更伸手掐住她的下體。「他的眼神非常邪惡」受害女子回憶道，「他接著嗆說『就算把這件事說出去，也沒人會相信妳的』」。
蓋沙林事後還以戲謔的口吻向受害女子說道，「小小掐妳一下只是開玩笑而已」，更讓女子怒火中燒。她隔天在友人與該鎮人力資源助理主任的陪同下報警，警方根據監視器畫面證實了女子說法，隨後將蓋沙林逮捕。據悉，蓋沙林目前被檢方以第四級性騷擾罪嫌起訴，並將以2500美元（約新台幣8萬元）交保候審。
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