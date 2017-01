大喊「受夠政治正確」 美官員竟猛掐女同事下體

2017-01-17 14:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國康乃狄克州格林威治鎮的議會官員蓋沙林(Christopher von Keyserling),上月8日與一名女性員工討論政治時,因不滿該女主張,竟嗆聲「我再也不用『政治正確』了」,語畢他更伸出狼爪狠狠掐住受害者下體,整段過程都被監視器錄了下來。

綜合報導指出,71歲的蓋沙林在當地是知名共和黨政治人物,事發當天,他正在與相識長達30年的57歲女子辯論有關政治的話題。該名女子先是建議他「這是個新的政治世界,你必須以此教導手下的新秀們」,蓋沙林聞言則輕蔑地回說「我愛這個新世界,我再也不用政治正確了(I no longer have to be politically correct)」。

報導稱,該名女子見話不投機便轉身進了自己的辦公室,沒想到蓋沙林尾隨進入,更伸手掐住她的下體。「他的眼神非常邪惡」受害女子回憶道,「他接著嗆說『就算把這件事說出去,也沒人會相信妳的』」。

蓋沙林事後還以戲謔的口吻向受害女子說道,「小小掐妳一下只是開玩笑而已」,更讓女子怒火中燒。她隔天在友人與該鎮人力資源助理主任的陪同下報警,警方根據監視器畫面證實了女子說法,隨後將蓋沙林逮捕。據悉,蓋沙林目前被檢方以第四級性騷擾罪嫌起訴,並將以2500美元(約新台幣8萬元)交保候審。