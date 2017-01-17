說毛澤東「肥頭大耳」 中官員遭免職

中國宣傳系統官員因為在微博上暗指中共是邪教，還說毛澤東「肥頭大耳」，遭到免職。（圖取自星島日報）

2017-01-17 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國宣傳系統官員因為在微博上暗指中共是邪教，還說毛澤東「肥頭大耳」，遭到免職。

《大紀元》報導，河北省石家莊市文化廣電新聞出版局發布聲明，副局長左春和因發表違紀言論免職，中國石家莊市委黨校、石家莊行政學院、石家莊市社會主義學院也發布聲明，解聘左春和教職。

報導指出，左春和先前在微博上，對「12月26日中國湖南韶山毛澤東生忌是世界最大的邪教活動」和「萬人拜魔」進行評論。此外他還被舉報，曾在微博中說毛澤東「肥頭大耳」、蔣介石「骨瘦如柴」、「美國的誕生是上帝對人類的恩賜」、「8年抗戰」。