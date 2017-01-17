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北海道有多冷？ 馬桶水凍結、帥男瀏海睫毛都結冰

日本網友「クロ」實測半夜在外散步，結果過沒多久，瀏海和睫毛都結冰。（圖擷取自推特）

2017-01-17  13:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日來遭遇入冬以來最強冷氣團，各地都降下大雪，就有日本北海道網友在推特分享自己遇到的「結冰」經驗，表示已經冷到連自家馬桶的馬桶水都被凍結，有網友則是實測半夜在外散步，結果過沒多久，瀏海和睫毛都結冰。

網友「クロ」在半夜挑戰走到街上，但因為實在太冷，讓他的瀏海髮尾全都結冰，他將照片分享至推特後，馬上就被瘋狂分享，甚至有網友發現，「クロ」雖然帶著口罩，但他的眼睛下方皮膚似乎有被凍傷，就連睫毛上都有部分冰霜。「クロ」則透露他是在帶廣市拍下這張照片，並奉勸「千萬不要挑戰零下20度的世界」。

網友「べあー」13日在推特上傳自家馬桶結冰的照片，還在貼文寫著：「死亡確定。」不過尷尬的是，如果「べあー」在這時上廁所，就算想沖也沖不掉，幸好馬桶內的馬桶水慢慢融解，讓他鬆了一口氣。

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  • 網友「べあー」在推特表示，自家馬桶冷到連馬桶水都結冰。（圖擷取自推特）

    網友「べあー」在推特表示，自家馬桶冷到連馬桶水都結冰。（圖擷取自推特）

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