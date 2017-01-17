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共產專政消失 脫北高官：北韓已變奴隸社會

去年投奔到南韓的北韓前駐英國公使太勇浩，今日出席一場座談會，他指出現在的北韓已非共產主義社會，而是以世襲統治為基礎的奴隸社會。（路透）

2017-01-17  13:34

〔即時新聞／綜合報導〕近年來北韓統治基礎不穩，許多官員紛紛逃至國外，有外媒報導指出，去年投奔到南韓的北韓前駐英國公使太勇浩（Thae Yong Ho），今日出席一場座談會，他指出現在的北韓已非共產主義社會，而是以世襲統治為基礎的奴隸社會。

綜合外媒報導，太勇浩今天出席南韓在野黨「正黨」在國會舉行的座談會，他說北韓已故領袖金日成和金正日，兩人過去都利用共產主義的無產階級專政概念合理化獨裁，但放眼今日的北韓，無產階級專政概念早已消失，北韓已成為實現金氏家族世襲統治而存在的巨大奴隸社會。

太勇治還在座談會上表示，近來投奔南韓的北韓外交官愈來愈多，像他一樣想脫北的外交菁英大有人在。他還說，近來的高級叛逃者中，他是唯一一個大方公開露面的人。

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  • 太勇浩表示，現今的北韓早已不存在無產階級專政，北韓已成為實現金氏家族世襲統治而存在的巨大奴隸社會。（法新社）

    太勇浩表示，現今的北韓早已不存在無產階級專政，北韓已成為實現金氏家族世襲統治而存在的巨大奴隸社會。（法新社）

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