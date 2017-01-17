為南海牽制中國？ 日本將提供越南6艘巡邏艇

安倍晉三指出日本將提供越南6艘新造巡邏艇，藉此應對中國在南海的行動。（美聯社）

2017-01-17 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三昨日（16日）與越南總理阮春福會談，日本將提供越南6艘新造巡邏艇，藉此應對中國在南海的行動，雙方也一致認為亞太地區的和平穩定需要美國參與。

根據日本《共同社》報導，安倍晉三表示，6艘新造巡邏艇是基於越方要求，而包括巡邏艇在內，日本將提供1174億日圓（約新台幣326億元）的貸款援助。加上2016年度的日元貸款後，日本對越南貸款已達2500億日圓的規模（約新台幣694億元），此經費將用於建設基礎設施。

在會後記者會上，雙方針對航行自由以及尊重和平的必要性上達成一致，而談到20日即將上台的美國川普政府，安倍晉三強調：「亞太地區的和平與穩定離不開美國的參與。」阮春福也贊同此觀點。