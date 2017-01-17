中國小學寒假放90年？網友：一輩子的假期

2017-01-17 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路上最近流傳著一張小學家長通知單，上面寫著「本學期寒假放假時間從2017年1月14日起至2107年2月12日止」，顯示該所小學的寒假長達90年。許多網友看到後笑稱，「一輩子的假期」。

綜合媒體報導，廣西省北海市合浦縣實驗小學1月9日發給學生家長的這張通知單，單子上的時間明顯錯誤。有網友戲稱，「真是悠長的假期啊，還是一輩子的假期」、「為了小學畢業，我們都得努力活著」。還有上班族回應，「對於我們這些沒有假期的上班族來說，這真是可愛的筆誤。」

有家長質疑校方為何會犯下此種「低級錯誤」，認為校方在大規模印刷通知單前，都不事先校對。該小學一名老師表示，這份通知單確實是學校所發放，「當時1、2年級學生都期末考試考完了，我們一群老師忙著閱卷，又要忙著寫這個通告，最後也沒來得及校對就印刷並發給學生了，應該是忙中出錯吧。」目前該校已針對這份通知單的錯誤，讓各年級班導師通知學生家長。