見痴漢集體性騷女歌迷 歌手立刻停唱解救

巴基斯坦出身的男歌手阿斯拉姆，在演唱會上阻止了性騷擾事件。（圖擷自DailyMail）

2017-01-17 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕一名巴基斯坦出身的男歌手阿斯拉姆（Atif Aslam），週日在喀拉蚩（Karachi）舉行演唱會，演唱到一半他看到一名女歌迷遭到集體性騷，他當場停下，上前解救這名女子，並怒斥這群痴漢，現場其他歌迷爆出如雷歡呼。

綜合外媒報導，在印度及巴基斯坦當紅的男歌星阿斯拉姆，週日在巴基斯坦最大城喀拉蚩舉辦演唱會，演唱會舉行到一半，他看見一名女歌迷遭到一群痴漢性騷擾，立刻手舉示意中止音樂，走到舞台前怒斥這群痴漢：「你沒看到她是個女孩嗎」、「你媽媽或姊姊可能也在現場」，隨後將這女歌迷拉上台確保她的安全，阿斯拉姆如此紳士舉動，讓台下其他歌迷高聲呼喊他的名字歡呼。

這段影片曝光後，在網路上瘋傳，許多網友紛紛稱讚阿斯拉姆，「謝謝你讓世界知道，名人的確有社會責任」、「我們需要更多像他那樣一個歌手」、「如果你想要你的姊妹受到尊重，請尊重其他女孩，阿斯拉姆做了示範」。

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